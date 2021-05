Energisa alerta usuários: atualização de cadastro facilita solicitação de serviços

A Energisa emitiu alerta aos moradores que construíram um imóvel ou mudaram de casa: é importante atualizar o cadastro junto à Energisa Acre. Não importa se o imóvel é próprio ou alugado. “É simples e ágil, além de facilitar o contato da empresa com o cliente e de evitar imprevistos”, diz a Energisa.

Ao alugar um imóvel o cliente pode encontrar uma ligação ativa em nome de outra pessoa e com dívidas, o que pode gerar a suspensão do fornecimento de energia.

“São duas recomendações importantes: ao sair de um imóvel, o cliente deve solicitar o encerramento do contrato anterior com a quitação de débitos. E quando estiver no novo imóvel, seja residência ou um estabelecimento comercial, o cliente deve solicitar a alteração de titularidade com atualização do cadastro e número de celular para receber os avisos de desligamento programado da empresa”, esclareceu o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Acre, Roberto Vieira de Carvalho.

Roberto reforça que o cadastro do titular é imprescindível, em caso de solicitação de determinados serviços. “Padronização, ligação nova, troca de nome, aumento ou redução de carga, negociação de débitos são serviços que só podem ser solicitados pelo titular da conta”, exemplifica.

Para atualizar o cadastro, só ligar para a Energisa Acre no 0800-647-7196 ou acessar os canais de atendimento digitais: site energisa.com.br ou falar com a GISA, atendente virtual por meio WhatsApp, no número: (68) 99233-0341. No site da Energisa, os clientes podem encontrar várias informações úteis para tornar o seu dia a dia mais fácil.