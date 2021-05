Em Plácido de Castro, atividade física chega à casa de idosos em isolamento social

Em Plácido de Castro, a população idosa que vive em isolamento em decorrência da pandemia da Covid-19 recebe aulas de educação física em casa.

Segundo o professor de Educação Física e também agente comunitário de saúde, Adilson da Pena, idealizador do projeto, havia a necessidade de dar assistência aos idosos em situação de isolamento, pessoas que antes eram ativas, e hoje tem que permanecer em casa com medo da doença.

“Já realizávamos esse trabalho há 12 anos, no programa chamado Academia do Idoso no Ginásio de Esportes do município, porém em virtude da pandemia os trabalhos foram paralisados. Por conta do sedentarismo muitos desses idosos estavam sofrendo com pressão alta, diabetes, além de muitos casos de depressão e ansiedade”, disse.