Com R$ 5 milhões bloqueados, reitora da Ufac fala em orçamento comprometido e “retrocesso”

Pelo terceiro ano consecutivo com queda no orçamento da Universidade Federal do Acre (UFAC), a reitora, Guida Aquino, convocou a imprensa na manhã desta sexta-feira (14) para mostrar os dados que comprovam a queda no orçamento para o ensino superior no Estado em 2021. A queda no orçamento nos últimos sete anos é de 52%.

A reitora destacou que a UFAC, como as demais universidades do sistema federal de educação superior, tem sofrido redução em seu orçamento ao longo do tempo, especialmente nos últimos quatro anos, quando foi afetada por fortes restrições orçamentárias.

Aquino pontuou que a queda no orçamento não justifica, haja vista que, mesmo com o ensino remoto em meio a pandemia do coronavírus, houve um credenciamento de alunos em torno de 23%, além de 42% de crescimento na área física. “Serviços de manutenção, como energia elétrica, limpeza, segurança e insumos para laboratórios sofrerão drásticas consequências, causando sérios prejuízos nas atividades acadêmicas em 2021, principalmente quando ocorrer o retorno das atividades presenciais”, explicou.

Para este ano de 2021, o orçamento da instituição apresenta um bloqueio de 14,08% nos recursos de custeio, ou seja, mais de R$ 5,2 milhões, gerando impacto no funcionamento da instituição de ordem gravíssima, pois inviabiliza pagamentos de suas despesas ordinárias.

A reitora frisou que na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) o valor era de R$ 37 milhões, com o bloqueio de recursos de R$ 5 mi, o orçamento caiu para R$ 32 mi para serem executados em 2021. “A universidade mais uma vez é penalizada. Vamos rever todos os contratos da UFAC. Sem as aulas presenciais vamos conseguir economizar. Se continuarmos com essa política vamos retroceder”, lamentou.

A gestora da universidade pontuou que o orçamento é tão baixo que a instituição federal só poderá investir R$ 823 mil. “Não dá nem para investir na biblioteca. Não é porque estamos com ensino remoto que não precisa de recursos, temos os cursos e as pesquisas”, justificou.

A UFAC atende mais de 12 mil estudantes; possui corpo de professores e técnico-administrativos com mais de 1.500 profissionais, ofertando 50 cursos de graduação, 26 especializações e 20 pós-graduações (mestrado e doutorado), contribuindo decisivamente para o processo de desenvolvimento do Estado do Acre.