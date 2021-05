Semsa é criticada por falta de clareza nas informações sobre a vacinação contra a Covid-19

O vereador Emerson Jarude (MDB), em sessão online desta quinta-feira, 13, da Câmara de Vereadores de Rio Branco criticou o desencontro de informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em relação a vacinação contra à covid-19 na capital.

O parlamentar citou, por exemplo, o anúncio da vacinação contra à Covid-19 pelo secretário Municipal de Saúde, Frank Lima, das grávidas e puérperas. Jarude sugeriu abertura de um canal específico de comunicação de informações contra à Covid-19.

“Temos encontrado dificuldades em relação ao cadastro de pessoas. Quanto às informações e o desencontro dessas informações é o que tem mais chamado atenção. Dou exemplo aqui: o caso das grávidas, no mesmo dia, que o secretário anunciou que as grávidas seriam vacinadas, as páginas da prefeitura diziam que apenas as grávidas com comorbidades seriam vacinadas. Isso traz uma certa dificuldade e clareza de entender o que a prefeitura quer passar para a nossa população. Outra coisa que chamou atenção, é que a Prefeitura nas redes sociais não falava do funcionamento do drive-thru, mas avisaram aos parlamentares que estava funcionando. É necessário abrir um canal de comunicação da vacinação contra a covid-19”, sugeriu.