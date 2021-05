Jornalista reclama da invasão de privacidade sobre as comorbidades de vacinados

O jornalista Wanglézio Braga fez um desabafo em um vídeo numa rede social. Em sua avaliação, a busca desenfreada por informações das comorbidades de quem está atualmente no grupo de risco e se vacinando contra a Covid-19 chega a intimidar as pessoas com condições de serem imunizadas.

Wanglézio chama de invasão de privacidade a busca de informações pela comorbidade. “Existe um laudo médico. Se você que nem ensino médio tem ou é formado, mas não é médico, não tem nenhum direito de colocar pontos de interrogação onde não existe”, disse.

O jornalista disse que as pessoas devem ser incentivadas a tomar a vacina. “Isso é falta de amor pelas pessoas. Quem tem direito de tomar a vacina tem que ser incentivado e não ter que dar explicações sobre sua comorbidade”.

Veja o vídeo completo abaixo: