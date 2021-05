Governo do Acre diz não ter recurso para obra do calçadão na Epaminondas Jácome

O governo do estado, após ser questionado pelo ac24horas, se posicionou sobre o Calçadão da Avenida Epaminondas Jácome, às margens do Rio Acre, que está desmoronando, apresentando riscos aos pedestres e prejuízos aos comerciantes.

O diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), José Assis Benvido, afirmou à reportagem que aguardava uma sinalização do governo do estado sobre um projeto de contenção e urbanização do local.

A porta-voz do governo, Mirla Miranda, falou ao ac24horas e confirmou que existe o projeto, mas que o dinheiro ainda não está garantido. “Temos um projeto que deve ficar pronto agora em agosto e vai ficar faltando apenas a captação do recurso que pode ser tanto de recurso federal como via crédito. É uma obra que o governador tem pressa”, diz Mirla.

Uma visita do prefeito Tião Bocalom estava prevista na manhã desta quinta-feira, 13, onde deve ser discutida uma intervenção emergencial para, ao menos, minimizar provisoriamente o problema da erosão no local.