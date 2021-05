Emissão de Carteira de Identidade no Acre é retomada pela OCA com agendamento

A Polícia Civil do Acre retomou as atividades de emissão de carteira de identidade na manhã desta quinta-feira, 13, na Organização em Centros de Atendimento (OCA). A retomada dos serviços foi possível com a mudança da faixa vermelha para amarela em todo o Acre, definida pelo Comitê do Pacto Acre sem Covid na última terça-feira (11).

O atendimento presencial na OCA será retomado mediante agendamento, e com funcionamento de no máximo 30% de sua capacidade de atendimento.

Os agendamentos serão realizados por meio de telefone sem a necessidade do usuário se deslocar ao órgão para efetuar o pedido. A Polícia Civil disponibiliza 3 (três) números de telefone para agendamento, 3215-2484, 3215-2449 e 3215-2451; e 1 (um) número para consultar se o documento esta pronto 3215-2417.

Todos os agendamentos já realizados antes do encerramento dos trabalhos da OCA serão reagendados pela equipe de atendimento da Policia Civil na Central de Atendimento onde serão feitos os contatos via telefone.