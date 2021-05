Caixa antecipa pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial

A Caixa Econômica Federal (CEF) vai antecipar os pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial para os trabalhadores fora do Bolsa Família, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira (13). Para quem faz parte do Bolsa, o calendário não muda.

Os pagamentos começarão no dia 16 de maio para os beneficiários nascidos em janeiro – como previsto no calendário original – mas serão antecipados para os nascidos nos demais meses. Dessa forma, os pagamentos, que deveriam seguir até dia 16 de junho, serão encerrados em 30 de maio, quando os trabalhadores nascidos em dezembro receberão a segunda parcela.

Com a mudança, a Caixa também vai antecipar o calendário de liberação de saques e transferências da 2ª parcela do auxílio para este público, que agora irá de 31 de maio a 17 de junho – antes, as liberações estavam previstas para acontecer entre 8 de junho e 8 de julho.