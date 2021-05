Bolsas de estudo com visto para trabalhar no Canadá são oferecidas a brasileiros

A oportunidade é do programa de bolsas da Trebas Institute

Estão abertas as inscrições para o programa de bolsas de estudo para cursos oferecidos pela Trebas Institute, instituição de ensino localizada em Montreal, Canadá. Os cursos são nas áreas de e-commerce e gerenciamento de negócios on-line ou pós-produção de áudio e vídeo. Ambos têm dois anos de duração e são elegíveis ao Post-Graduation Work Permit (programa que permite visto de trabalho).

As aulas são ministradas em inglês ou francês, sendo que o aluno precisa ter domínio em um ou nos dois idiomas. Além das oportunidades dos cursos, os estudantes receberão bolsas no valor de $10 mil dólares canadenses (aproximadamente R$43 mil reais).

Para obter mais informações sobre o programa e saber como se inscrever, o interessado pode participar de um webinar gratuito no dia 2 de junho através do link: https://zoom.us/webinar/register/WN_pdI_zArVR5CifBe_-B1CHw.

Visto de trabalho no Canadá

Cerca de 80% dos graduados do Trebas Institute encontram trabalho seis meses após a formatura. Ao totalizar cinco anos de permanência no Canadá (2 anos de graduação e 3 de visto de trabalho), o estudante pode solicitar o visto de residência permanente, caso queira continuar morando no país.

Os benefícios de permanência se estendem a filhos menores de idade, que terão direito a frequentar as escolas públicas, e cônjuge. Há cursos gratuitos para quem deseja aprender francês. Até o final de 2023, o governo canadense planeja oferecer residências permanentes a mais de 1,3 milhão de estrangeiros. A medida tem como objetivo a recuperação econômica do país no período pós-Covid-19.

Bolsa de estudo para curso de idiomas

