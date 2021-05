Arnaldo Barros sugere usar terminais de integração desativados para feiras ou bazar

O vereador Arnaldo Barros (Podemos) sugeriu, em sessão online desta quinta-feira, 13, que prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), permita a utilização dos terminais de integração da Cidade do Povo, Adalberto Sena, e do São Francisco para feiras livres ou bazar pela população de Rio Branco.

O parlamentar afirmou que os terminais custaram mais de R$ 2,6 milhões aos cofres públicos e que se encontram deteriorados devido ao abandono do poder público e a desativação dos locais.

“Esses locais foram abandonados pelo poder público. Os moradores da Cidade do Povo perguntaram se davam de transformar esse local abandonado, que está sendo usado por usuários de drogas, em bazar ou feiras livres para vender os seus produtos. E tem como fazer isso, se a gestão de Tião Bocalom permitir. Os camelôs do centro poderiam estar dentro dos respectivos terminais para vender os seus produtos, assim como artesãos ou produtores com as suas feiras livres ou comunitárias. Essa é a sugestão da população”, afirmou.