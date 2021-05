Servidores de grupos prioritários são vacinados contra gripe influenza no TJAC

Começou nesta quarta-feira, 12, a vacinação contra a gripe (Influenza) aos servidores do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) que pertencem aos grupos prioritários da segunda etapa da campanha. A iniciativa é uma parceria com a secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) de Rio Branco.

A ação iniciou às 8h e se estendeu até as 11h, em drive thru, no espaço ao lado do Centro Médico do TJAC destinado a servidores, servidoras, magistrados, magistradas, aposentados e dependentes, que se encaixam nos grupos prioritários.

A servidora do TJAC Cibelle Goes, da Gerência de Feitos judiciais (GEJUD) levou o pequeno Daniel Henrique, de 4 anos e falou da importância desse tipo de ação. “Eu adoro quando o Tribunal faz essas ações e participo de todas. Adorei ter tido essa oportunidade porque aqui não vai ter fila como tem nos Postos de Saúde. Pra mim foi maravilhoso. Eu desejo que abra a oportunidade pra mais pessoas, porque eu também quero tomar minha vacina”.

O horário de atendimento será das 8h às 11h da manhã, nos dias 12, 13 e 14 de maio de 2021. Podem se vacinar no local servidores ativos e aposentados, extensível aos dependentes, além de magistrados também ativos e aposentados que se encaixam nos grupos prioritários.

O grupo prioritário corresponde a crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes, puérperas; trabalhadores de saúde; idosos com mais de 60 anos ou mais e professores das escolas públicas e privadas.