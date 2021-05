Prefeitura de Cruzeiro do Sul limpa e desobstrui canal do Remanso

Após cerca de 15 dias de intenso trabalho, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, finalizou na segunda-feira, 10, os serviços de limpeza e desobstrução do córrego do Parque Linear Antônio de Paula, conhecido como parque do Remanso.

Pela primeira vez, desde sua inauguração, o parque do Remanso passou por um amplo processo de limpeza, roçagem, capinação, retirada de entulhos e de bancos de areia para melhorar a evasão de água do córrego.

De acordo com as informações da Secretaria de Meio Ambiente, foram retiradas mais de 480 carradas de material de entulhos na extensão do canal e também dentro do córrego, melhorando toda a estrutura ambiental e estética do ambiente que proporcionará um espaço saudável para a população do bairro do Remanso.

O secretário de Meio Ambiente Ygor Neves disse que esse trabalho é difícil de realizar, porém, trará resultados positivos para a comunidade.

“Pela primeira vez conseguimos realizar um serviços de roçagem, retirada de entulhos e bancos de areia que estava prejudicando as casas dos moradores. Após esse serviço estamos devolvendo este ambiente limpo e saudável para nossa população”, completou.

O prefeito Zequinha Lima acompanhou de perto os serviços junto com a equipe, e garantiu que a prefeitura está intensificando as ações em toda cidade.

“Começamos o ano com a Operação Cidade Limpa, que já levou a limpeza para todos os bairros da cidade, nesta primeira etapa, e agora estamos finalizando também está importante ação no canal do Remanso. Essa era uma ação necessária, e que estava precisando ser feita há muito tempo, foi um compromisso da nossa gestão com aquela população”, falou o prefeito.