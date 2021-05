No Mato Grosso, policiais do Acre são formados para operar na fronteira

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) vai formar 25 policiais para operar na fronteira brasileira no dia 27 de maio, às 8h30, na base do Gefron em Porto Esperidião (358 km a Oeste de Cuiabá).

No grupo há policiais do Acre, como também dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Amapá, Rondônia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do curso que começou em 29 de março.

Os participantes tiveram instrução teórica e prática sobre direção policial, policiamento fluvial, sobrevivência policial, natação utilitária, patrulhamento rural, tiro policial, rastreamento humano, salvamento aquático, dentre outros módulos. (GovMT)