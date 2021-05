No Acre, Bujari tem a melhor cobertura vacinal contra Covid-19

Dos 22 municípios acreanos, Bujari é o que se destaca com a melhor cobertura vacinal na aplicação da primeira dose do imunizante contra os efeitos do novo coronavírus. Na tabela que mostra a cobertura vacinal total por municípios com fases estabelecidas, a cidade vizinha da capital acreana possui 95,55% de cobertura na primeira dose da vacina da Covid-19.

Os dados apontam que Bujari recebeu 1.154 doses e aplicou 1.094 vacinas na primeira dose. Em todo o estado do Acre, já foram administradas 90.480 doses, sendo 74.383 pessoas vacinadas com a primeira dose até essa segunda-feira, dia 11 de maio. Cerca de 16.690 pessoas receberam a segunda dose do imunizante até o início desta semana no estado.

Os dados estão disponíveis no link: https://localizasus.saude.gov.br/. Conforme a tabela, a cobertura vacinal de segunda dose só será possível avaliação após o recebimento do quantitativo total de doses. “Este fato ocorre por existirem prazos diferenciados entre os laboratórios das vacinas disponíveis. A vacinação de 2ª dose para alguns públicos ainda não está em época de ser realizada, não permitindo a análise deste indicador, apenas o acompanhamento de doses administradas até o momento”, explica o boletim.