Ministro recebe pré-projeto do viaduto da corrente e garante licitação para construção

O governador Gladson Cameli (Progressistas) esteve reunido nesta quarta-feira (12), com o ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas, em Brasília, onde entregou o pré-projeto do primeiro viaduto do estado, no anel viário da Corrente.

Na ocasião, Cameli destacou que o ministro garantiu a possibilidade de licitação da obra já no segundo semestre deste ano. “Pedi agilidade e liberação de recursos para a obra. De acordo com o ministro Tarcísio, o viaduto é uma prioridade do governo federal”, declarou.

Além disso, o chefe do Poder Executivo esteve com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que garantiu empenho para reforçar as ações de segurança no estado, inclusive na região de fronteira e na divisa do Acre com Rondônia e Amazonas. “Expliquei a urgência desse apoio, além de outras iniciativas para reforço dessa área no Acre.

De acordo com o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) Petrônio Antunes, que acompanhou o governador na audiência, as obras do viaduto da Corrente estão orçadas em cerca de R$ 65 milhões. O viaduto, também contará com vias de acessos laterais e outras medidas como a ampliação da ciclovia da Avenida Chico Mendes, na Rodovia AC-40.

Estiveram presentes na reunião ao lado do governador, o senador Márcio Bittar, o deputado estadual Roberto Duarte, ambos do MDB, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos e o diretor do Deracre, Petrônio Antunes.