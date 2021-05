Jonas Lima diz que retirou assinatura da CPI por pedido de grupo político e não por cargos

O deputado Jonas Lima (PT) justificou nesta quarta-feira (12) durante sessão da Assembleia Legislativa a retirada de sua assinatura no requerimento da CPI da Educação. “As redes sociais, imprensa falam que estou insatisfeito com meu partido, o PT, mas não é verdade”, afirmou o parlamentar.

Ele anunciou que irá investigar o assessor que teria prestado esse tipo de informação. “O PT sempre me deu colo e não tenho pretensão de sair do partido”, disse.

Ele agradeceu ao presidente do PT, Cesário Braga, e demais lideranças da agremiação que, diz ele, o faz ter honra de pertencer ao partido.

“Eu falei com o Daniel Zen, com o presidente do partido, que meu grupo político pediu para retirar a assinatura”, relatou.

“Se acham que eu tive conversa com o governador, troca de cargos… esse não é perfil do deputado Jonas Lima”, disse. “Minhas decisões eu não tomo só. Eu tenho um grupo político”.

Jonas Lima pediu para esquecerem o nome dele sobre essa questão de CPI.