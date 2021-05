Frank Lima envia documentos das ações de combate à pandemia para o Senado

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da pandemia da Covid-19, no Senado Federal, tem alcançado Estados e Municípios, enquanto, os senadores se concentram neste início em apurar as omissões do governo federal, no combate à pandemia da Covid-19.

Nesta terça-feira, 11, o secretário municipal de saúde de Rio Branco, Frank Lima, encaminhou ao Senado à remessa de documentos contendo esclarecimentos sobre as ações de combate à pandemia realizadas com os recursos do governo federal para o combate a pandemia da Covid-19.

Segundo Frank Lima, o Senado Federal solicitou todas as informações acerca da aplicação dos recursos enviados para o combate a Covid-19, em Rio Branco. Frank Lima afirmou que essa situação deve estar ocorrendo em todas as capitais do país.

“A CPI do Senado está pedindo todas as informações sobre a verba Covid-19 e, isso, é normal devido à CPI. Eles querem tudo que foi empenhado dos recursos da Covid-19, de março de 2020, até agora. Estão pedindo tudo: contratos, compras e dispensas de licitações e a gente tem que mandar pra lá. É questão de transparência! Acreditamos que isso esteja ocorrendo em todas as capitais brasileiras”, afirmou.