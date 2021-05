Equipe de Gleici celebra estreia de No Limite: ”Que possamos ir longe nesse jogo”

Foto: Reprodução/Globo

Nesta quarta-feira, 12, a equipe de Gleici Damasceno, participante de No Limite, decidiu usar as redes sociais oficiais da artista, para comemorar a estreia do reality.

Os administradores das redes postaram uma série de fotos e vídeos do primeiro episódio do programa, onde a ex-BBB aparece trabalhando duro durante as provas e perrengues.

Na legenda, foi escrito: “Que bela estreia! Ontem tivemos um belíssimo início, no qual Gleici mostrou ao que veio, sendo prestativa, incentivadora e forte. Sua entrada no reality mostra a extrema capacidade e o quanto ela consegue alcançar seus objetivos com pureza e honestidade. Contamos com todos vocês para emanar toda positividade e que possamos ir longe nesse jogo.”

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: “Guerreira Gleici”, disse um. “Já ganhou!”, falou outro. “Torcendo por você de novo!”, escreveu um terceiro.

FONTE: CARAS