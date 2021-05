Cesário comemora pesquisa apontando vitória de Lula sobre Bolsonaro: “O homem disparou”

Após a pesquisa do instituto Datafolha apontar que ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 41% das intenções de voto no 1º turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com 23%, o presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT-AC) comemorou nas redes sociais, nesta quarta-feira (12), o resultado positivo do ex-presidente (2003 – 2010).

Cesário usou o hit nacional “O homem disparou” de Violões do Forró e Kankara, para mostrar sua empolgação com o resultado, segundo ele, Lula aparecendo em primeiro, mostra que o petista é a esperança do povo brasileiro. “Esperança de viver dias melhores, de voltar a comer carne, de ver os preços dos combustíveis baixarem, de haver valorização do trabalho, geração de emprego e renda! Esperança do Brasil voltar a sorrir!”, declarou.

A pesquisa mostrou ainda o ex-juiz Sergio Moro (sem partido) com 7%, Ciro Gomes (PDT) com 6%, Luciano Huck (sem partido) com 4% e o governador de SP, João Doria, com 3%.

Já o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), e João Amoêdo (Novo) aparecem empatados com 2% das intenções de voto. Votos brancos e nulos são 9% e 4% se disseram indecisos.

O levantamento do Datafolha foi realizado entre 11 e 12 de maio em 146 cidades e entrevistou 2.071 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais.