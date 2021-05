Agentes alegam pagar internet da Defla fazendo ‘vaquinha’

O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil (Sindipol) denunciou publicamente que para dar continuidade aos serviços oferecidos nas delegacias, agentes precisam fazer cota entre os servidores para pagar o serviço de internet na Delegacia de Flagrantes (Defla) de Rio Branco. Sem internet, fica impossível elaborar boletim de ocorrência.

Segundo eles, esse tem sido um problema frequente, principalmente no interior do Acre. Na Defla da capital acreana, por exemplo, o valor pago pelos servidores no plano de internet do tem sido R$ 140 mensal.

O Sindipol garante que essa situação vem acontecendo já há alguns meses. Em entrevista à TV Gazeta, Fábio do Nascimento explicou que “os servidores fazem cotas para ter internet nas delegacias e fazer os serviços funcionarem, para que os policiais tenham um instrumento e condições de trabalho mínimas para desenvolver suas funções”.

O governo do Acre publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira, 11, que a direção da Polícia Civil já contratou uma empresa para oferecer internet para as delegacias do estado.