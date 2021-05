Acre terá frente fria com ventos intensos nesta quarta, diz Friale

O meteorologista, Davi Friale, informou em boletim a chegada de uma nova frente fria para essa quarta-feira (12). Segundo ele, a friagem será fraca com temperatura amena e ventos intensos em todo o Acre.

Com a chegada desta, o meteorologista contabiliza a 13º friagem apenas neste ano de 2021.

“Desta vez, deverá provocar uma fraca friagem, com temperaturas amenas, apenas, no leste e no sul do estado, devido à incursão de uma massa de ar polar. Os ventos da direção sudeste ficam intensos, com fortes rajadas, principalmente a partir do fim da tarde desta quarta e durante quinta, deixando o tempo com muitas nuvens e temperatura agradável em Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia e demais municípios do leste e do sul do Acre, com mínimas, ao amanhecer, entre 18 e 20ºC”, explicou.

Segundo o meteorologista, nesta quinta-feira, 13, a maior temperatura diurna, na capital, deverá ficar abaixo de 25ºC.

“No vale do Juruá e na região de Tarauacá, as chuvas poderão ser fortes e acompanhadas de raios, tanto nesta quarta como na manhã de quinta-feira. Em Cruzeiro do Sul, a temperatura máxima, na quinta-feira, deverá ficar entre 26 e 29ºC e as mínimas, nos dias seguintes, entre 20 e 23ºC”, salientou.