Zen diz que Jonas já oficializou retirada de assinatura da CPI

Conforme ac24horas adiantou na noite da última segunda-feira, 10, o deputado Jonas Lima (PT) oficializou ao deputado Daniel Zen, a retirada de sua assinatura do requerimento que criava a Comissão Parlamentar de Inquérito que visava investigar possíveis irregularidades na Secretaria de Educação entre os anos de 2019 e 2020. Com a retirada de Lima e Calegário (Podemos), a CPI fica extinta.

O anúncio de Lima ao seu colega de partido teria sido feita na noite de ontem. Ao ac24horas, Zen informou que não se sente na condição de julgar Lima. “Vi a decisão com naturalidade. O PT tem se tornado um partido cada vez mais democrático, com respeito às posições de seus membros. Não me sinto na condição de julgar ninguém. Nem mesmo a CPI se destinaria a julgar, apenas apurar fatos”, frisou.