Xapuri retoma segunda maior incidência de Covid-19 no Acre

Os primeiros casos do novo coronavírus em Xapuri foram registrados no dia 27 de abril do ano passado. Foram dois diagnósticos feitos inicialmente, tendo o município chegado a 9 casos logo na primeira semana de pandemia.

Desde então, já foram confirmados mais de 3 mil casos da doença no município, que já registrou, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), 32 mortes em decorrência da Covid-19.

Nesta segunda-feira, 10, o município de Xapuri registrou mais 21 novos diagnósticos do novo coronavírus, chegando aos 3.047 casos de Covid-19 desde o começo da crise sanitária no estado. Foram 41 novos casos nos últimos 5 dias.

Os dados da secretaria municipal divergem, para mais, dos números que foram divulgados na mesma data no boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que anota 2.873 casos, com 27 óbitos provocados pela doença.

A divergência de informações, segundo a Diretoria de Atenção Básica em Saúde do município, se dá meramente por critérios de atualização de dados pela Sesacre – o estado demora mais para consignar as informações enviadas pelas secretarias municipais.

Na primeira posição em número absoluto de casos na regional do Alto Acre, Xapuri voltou ao segundo lugar na incidência de Covid-19 no estado, com taxa de 14.661,2 casos por grupo de 100 mil habitantes, atrás de Assis Brasil (20.440,7).

A Semusa diz que já aplicou mais de 3 mil doses de vacinas no município. Atualmente, além da vacinação de idosos e profissionais de saúde, o município está com o cronograma de vacinação de pessoas com comorbidades em andamento.