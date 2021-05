Deputada Vanda Milani deixa o Solidariedade para ir para o PROS

O secretário de meio ambiente, Israel Milani, confirmou nesta terça-feira, 11, que sua mãe, deputada federal Vanda Milani, vai deixar o Partido Solidariedade para se filiar ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS) nos próximos dias.

Questionado sobre os motivos da desfiliação de Vanda, Israel destacou que o objetivo é que a parlamentar possa disputar uma vaga ao senado da República nas próximas eleições.

Apesar da saída de sua mãe, Milani afirmou que permanece no Solidariedade para que nas eleições do ano que vem possa concorrer a uma das oito vagas de deputado federal.

No entanto, apesar de Vanda ir ao PROS, Israel ressaltou que deve se reunir com o atual presidente do partido, Dêda Amorim, para que ele e sua esposa, deputada estadual Maria Antônia, possam permanecer na sigla junto com o seu grupo político. “O interesse é que eles possam ficar no partido”, explicou o gestor.