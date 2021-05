Vacinação segue para pessoas com comorbidades a partir de 42 anos em Rio Branco

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

A vacinação contra a Covid-19 continua em Rio Branco imunizando as pessoas com comorbidades. A Secretaria de Saúde Municipal (Semsa) divulgou que nesta quarta-feira (4), irá vacinar pessoas a partir dos 42 anos de idade ou mais com doenças preexistentes contra a Covid-19.

A assessoria da prefeitura da capital destacou que a imunização é feita ainda em grávidas e puérperas com comorbidades, pacientes renais crônicos e pessoas com síndrome de Down.

Os pontos de vacinação divulgado pela gestão é: Urap Cláudia Vitorino – no bairro Taquari; Urap Hidalgo de Lima – no bairro Palheiral; Urap Roney Meireles – Conjunto Adalberto Sena; Urap Eduardo Assmar – bairro Quinze; Policlínica Barral Y Barral – Conjunto Tangará; Urap Vila Ivonete – na Antônio da Rocha Viana, São Francisco e Urap Rosângela Pimentel, no bairro Calafate.

A imunização das pessoas com comorbidades vai ocorrer das 8h às 17h.