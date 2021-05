Setor de eventos protesta contra medidas do governo: “Não somos carregadores do vírus”

Na manhã desta terça-feira (11), um grupo de organizadores de festas e eventos, realizaram uma manifestação pública em frente a Casa Civil, em Rio Branco, contra as normas impostas pelo Comitê da Covid-19.

Segundo os manifestantes, suas atividades estão sendo prejudicadas com as medidas restritivas, haja vista, de que com mais um ano de fechamento dessas atividades, muitas pessoas que sobrevivem 100% do setor estão passando necessidades. “Não somos carregadores do vírus”, desabafou uma organizadora que não teve o nome revelado.

De acordo com uma das organizadoras do evento, o governador Gladson Cameli (Progressistas) precisa, imediatamente, autorizar o funcionamento das atividades.