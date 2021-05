Toque de recolher no Acre é estendido até a meia-noite após mudança para bandeira amarela

Durante a 21° reunião do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 nesta terça-feira (11), o governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou que com o Acre avançando para a bandeira amarela, o toque de recolher sofre mudanças no horário.

Agora, com as novas medidas, o toque de recolher será da meia noite até às 5 horas da manhã, antes, na fase vermelha, era das 22h às 5h.

Com isso, bares e restaurantes podem funcionar até a meia noite, sem precisar fechar por força do decreto estadual.