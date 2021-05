Rio Branco suspende vacinas em mulheres grávidas e no pós-parto por falta da Pfizer

Foto: Ricardo Marajó

A capital acreana precisou suspender a vacinação contra Covid-19 em mulheres grávidas e no período de pós-parto nesta terça-feira, 11, por falta de doses do imunizante da Pfizer. A suspensão se deu após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orientar a não aplicação da vacina da AstraZeneca nesse público.

A orientação da Anvisa foi divulgada nesta terça. Como Rio Branco não dispunha mais de doses da Pfizer, teve de suspender a campanha. No entanto, o Acre espera o 20º lote de vacinas ainda nesta terça, que deve chegar logo mais à tarde.

O novo lote conta com 3,5 mil doses da Pfizer e devem ser direcionadas ao publico com comorbidade, incluindo mulheres no período pós-parto e gestantes com e sem comorbidades.

Enquanto as vacinas ainda não são distribuídas nas unidades de saúde, a vacina a esse público segue suspensa na capital acreana.

Entenda

A Anvisa recomendou a suspensão imediata do uso da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz para mulheres gestantes. Segundo Nota Técnica emitida pela agência, a orientação é que a indicação da bula da vacina AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

A decisão é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas contra a covid-19 em uso no país. “O uso off label de vacinas, ou seja, em situações não previstas na bula, só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios da vacina para a paciente. A bula atual da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca não recomenda o uso da vacina sem orientação médica”, ressaltou a Anvisa. A vacina vinha sendo usada em gestantes com comorbidades. Agora, só podem ser aplicadas nas grávidas a CoronaVac e a Pfizer.