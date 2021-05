Retomada de vacinação das grávidas e puérperas deverá ocorrer na próxima quinta-feira

Com a chegada de mais 3 mil doses do imunizante da Pfizer/BioNTech tarde desta terça-feira, 11, a Secretaria Municipal Saúde (Semsa), de Rio Branco, deverá retomar a vacinação contra a Covid-19, em mulheres grávidas e no período de pós-parto [puérperas], na quinta-feira (13). As informações foram repassadas pelo secretário municipal de saúde, Frank Lima, ao ac24horas.

O gestor explicou que a retomada deve ocorrer somente a partir da quinta-feira, 13, devido o imunizante da farmacêutica norte-americana, em parceria com o laboratório alemão, precisar de um armazenamento em temperaturas baixíssimas.

Ele ressaltou ainda que o Estado recebeu as doses na temperatura de -70°C (graus negativos) e reduzirá para -25ºC negativo para o devido repasse ao município, que procederá com o descongelamento da vacina para +2°C a +8°C, para que possa, então, encaminhar as doses do imunizante às unidades de saúde para utilização no prazo máximo de até cinco dias.

“Se as doses do imunizante forem repassadas amanhã, iremos retomar com a vacinação desse grupo tão importante na quinta-feira”, salientou.