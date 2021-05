Prefeitura de Brasiléia emite nota de esclarecimento sobre investigação da PF

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 10, a prefeitura de Brasiléia se manifestou sobre uma reportagem publicada no último domingo, 9, pelo jornal 3 de Julho Notícias, que trata de um inquérito instaurado pela Polícia Federal em 2020 para investigar uma denúncia de crime de peculato que envolve o atual secretário municipal de Finanças, Tadeu Hassem, irmão da prefeita Fernanda Hassem e outros servidores.

Na nota de esclarecimento, a Assessoria de Comunicação da prefeitura diz que o inquérito policial teve início a partir de “denúncia sem documentação e anônima, sem vítimas declaradas, não tendo os gestores públicos sequer (sido) intimados a prestar depoimentos, estando o feito ainda em fase de investigação e sem imputação criminal a qualquer pessoa envolvida”.

Sobre o teor da matéria jornalística, a prefeitura diz que há na publicação “cunho político com o objetivo único de denegrir a imagem da atual gestão”. A nota reitera que não é possível afirmar que os servidores públicos citados na reportagem são investigados, uma vez que os nomes apenas constam em denúncia feita por pessoa anônima.

A prefeitura também informou que já encaminhou à Polícia Federal toda a documentação solicitada pelo delegado Antonio Francisco Carlota Pessoa, responsável pelo caso, e diz ter como premissa de gestão o compromisso com a transparência pública e com a lisura de todos os processos desenvolvidos pelo município, estando à disposição para colaborar com as investigações.