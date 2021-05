Pedido para CPI das lâmpadas de LED será protocolado na Câmara

O vereador Emerson Jarude (MDB) usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 11, para informar que apresentará na Câmara de Rio Branco pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o contrato da prefeitura de Rio Branco para iluminar a cidade com lâmpadas de led. Para realizar a troca de iluminação, a prefeitura solicitou, em 2019, um empréstimo de R$ 48 milhões, que foi aprovado pela maioria da Câmara.

Em agosto de 2020, a prefeitura anunciou que em 180 dias, Rio Branco estaria com a nova iluminação. No entanto, em dezembro, a gestão de Socorro Neri suspendeu o contrato após mais de R$ 23 milhões terem sido gastos, sob a justificativa de não ter tempo hábil para o pagamento da empresa.

“O prazo para trocar toda a iluminação pública por lâmpadas de LED acabou em fevereiro deste ano e o que continuamos a ver são os bairros de Rio Branco na escuridão. Com a instauração da CPI, queremos saber o que foi feito do dinheiro gasto, onde foram instaladas as lâmpadas de led, bem como investigar, detalhadamente, as questões contratuais descumpridas e as ordens de pagamento”.

Segundo a Lei Orgânica Municipal, para iniciar a CPI é preciso a assinatura de no mínimo seis vereadores. A sessão on-line inicia a partir das 8h e contará com a participação do secretário municipal de zeladoria, Joabe Lira.