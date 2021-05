Neném Almeida se mostra revoltado com ritmo de vacinação no Acre

O deputado Neném Almeida (sem partido) se mostrou bastante indignado com o baixo percentual de vacinação no Estado do Acre durante sessão legislativa desta terça-feira, 11. Segundo matéria apresentada pelo programa Fantástico, da Rede Globo, que veio ao ar no último domingo (9), o Acre está em último lugar no ranking de vacinação.

De acordo com o deputado, muito tem se divulgado sobre os avanços da imunização no estado, mas que isso não é o que se reflete na realidade. “É inadmissível que Acre esteja em último lugar no ranking de vacinação. Somos um estado pobre e carente de infraestrutura, é uma vergonha e um tremendo desrespeito que estejamos tão abaixo da média nacional. Nada, absolutamente nada justifica essa situação”, destaca Nenem.

De acordo com o Mapa da vacinação Contra Covid-19 no Brasil mantido pelo Portal G1, o Estado do Acre segue com um dos percentuais mais baixos de vacinação no país, especialmente com relação à segunda dose. Enquanto a média do Brasil está acima de 8,5%, no estado os acreanos que tomaram a segunda dose da vacina representam apenas 4% da população.

O parlamentar destacou ainda que a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) instalou uma Comissão Especial de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19, que essa representação funcionará enquanto perdurarem os estados de emergência e/ou de calamidade pública, e que precisa haver maior clareza sobre informações dos investimentos realizados e mais compromisso da gestão com uma causa tão importante.

“E o que agrava ainda mais a situação é a politicagem com que se trata esse assunto entre os gestores responsáveis. A impressão que a população tem é que estamos abandonados. De um lado temos o governo dizendo que o recurso financeiro existe, mas não providencia vacinas. E do outro lado temos o secretário municipal de saúde se aproveitando do seu importante cargo para presentear as grávidas com vacina, oferece algo que não lhe pertence. Estão brincando com a vida dos acreanos, pessoas continuam morrendo”, finaliza Neném Almeida.