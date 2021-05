Médicos seguem distribuição de máscaras para população no Centro de Rio Branco

O Sindicato dos Médicos do Acre segue o projeto de distribuição gratuita de máscaras de proteção para as pessoas que circulam no Centro de Rio Branco. A última ação ocorreu sábado (8). A ideia foi conscientizar as pessoas sobre os cuidados que precisam ser tomados para evitar a contaminação por Covid-19 em estabelecimentos comerciais e demais segmentos.

A atividade faz parte da campanha “Sem Máscara é uma Palhaçada”, lançada no fim do mês passado na capital com todas orientações relativas à doença. Na última ação realizada, a equipe aproveitou a véspera do Dia das Mães para lembrar a todos sobre os cuidados para evitar a contaminação, principalmente em uma data que acaba reunindo familiares.

Para tornar a conversa descontraída e chamar a atenção das pessoas que circulavam pelas imediações do Terminal Urbano, o sindicato contou com a presença do palhaço Peteleco, que, de forma lúdica, abordou as diversas questões relacionadas ao vírus. O presidente do Sindmed do Acre, Guilherme Pulici, também conversou com dezenas de populares para alertar sobre os riscos de não utilizar a máscara, fazer o uso de modo inadequado e a necessidade de sempre lavar as mãos quando houver água e sabão.

“Nossa ação tem o objetivo de reforçar os cuidados necessários neste momento em que registramos tantas mortes. Todos esses recursos precisam estar aliados para evitar a doença. Essa atividade demonstra que além de trabalharmos em prol dos nossos associados, também atuamos para ajudar a população”, finalizou Pulici.