Medicamentos fazem inflação de Rio Branco ter avanço em abril

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril foi de 0,96% em Rio Branco, mesmo percentual do mês de março, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (11) pelo IBGE. O IPCA mede a inflação dos produtos.

Em nível nacional, o IPCA foi de 0,31%, ficando 0,62 ponto percentual abaixo da taxa de março (0,93%). No ano, o índice acumula alta de 2,37% e, em 12 meses, de 6,76%, acima dos 6,10% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2020, a variação havia sido de -0,31%. O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de um a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília.

“Todas as dezesseis áreas pesquisadas apresentaram variação positiva. O maior resultado ficou no município de Rio Branco (0,96%), principalmente por conta dos produtos farmacêuticos (4,50%). Já o menor resultado foi observado em Brasília (0,05%), especialmente em função da queda no preço da gasolina (-1,47%)”, informa o IBGE.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados entre 30 de março e 29 de abril de 2021 (referência) com os preços vigentes entre 2 e 29 de março de 2021 (base). Cabe lembrar que, em virtude da pandemia de COVID-19, o IBGE suspendeu, no dia 18 de março de 2020, a coleta presencial de preços. A partir dessa data, os preços passaram a ser coletados por outros meios, como sites de internet, telefone ou e-mail.

Assim, conforme sugerido acima, o grupo saúde e cuidados pessoais, que havia recuado ligeiramente em março (-0,02%) contribuiu 1,19% no IPCA de março. A segunda maior contribuição veio de Alimentação e bebidas (0,40%), acelerando em relação ao mês anterior (0,13%).