Júnior Baiano e Edílson Capetinha vão participar do Futebol Solidário em Rio Branco

O campeão do mundo pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, Edilson Capetinha, é uma das atrações do Futebol Solidário que acontece em Rio Branco na próxima sexta-feira, 14. Junto com outros craques do passado como Donizete Pantera, Amaral, Aloísio Chulapa, Júnior Baiano, Alex Dias e celebridades como o ator Eri Johnson, o anão Pedrinho (do Pânico na TV) e o youtuber Lucas Strabko, o Cartolouco, participa do evento que por objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para doação à famílias de baixa renda em Rio Branco e no interior.

O organizador do evento, modelo acreano Marcelo Bimbi, que conta com o apoio do governo do estado, esteve reunido com o secretário da Casa Civil, Flávio Silva, o coordenador de esportes do governo, Júnior Santiago, e o secretário de comunicação, Rutembergue Crispim, definindo os detalhes.

A partida será disputada contra uma equipe formada por representantes da OAB, Procuradoria do Estado e convidados, sendo que todos devem doar uma cesta básica.

“Esta será a quinta edição do evento, e justamente por conta dessa pandemia, não poderíamos deixar de ajudar os mais necessitados. Os convidados entenderam a causa e virão dar uma grande contribuição”, justificou Bimbi.

O representante da Casa Civil garantiu que jogadores, imprensa e demais pessoas que participarem do jogo serão vacinados.

Como não há permissão para a presença de público, o secretário de comunicação garantiu a transmissão da partida pelo Sistema Público de Comunicação.

O jogo ocorre na próxima sexta-feira, 14, na Arena Acreana, a partir das 18 horas.