ISE de Cruzeiro do Sul ganha laboratório, livros e ampliação de biblioteca

O Instituto Socioeducativo (ISE) de Cruzeiro do Sul ganhou na manhã desta terça-feira, 11, um laboratório de informática e a reforma e ampliação da biblioteca do local, que recebeu livros do Ministério Público do Acre. O diretor do ISE no estado, coronel Mario Cezar Freitas, explica que, depois de Rio Branco, o ISE da cidade no Juruá é o segundo do Acre a ter um laboratório de informática.

O objetivo, segundo Freitas, é atender todas as 8 unidades do Estado. “A educação é o grande agente transformador nesse processo de ressocialização dos reeducandos”, afirma. O juiz Marlon Holanda, da Vara da Infância e Juventude de Cruzeiro do Sul, reforça que o acesso a livros, informática e música, podem garantir oportunidades para quando os socioeducandos deixarem o local.

“Tudo que pudermos trazer pro ISE é de grande importância para ocupar o tempo desses jovens e melhorar as condições e oportunidades para quando ele sair daqui”, pontua o magistrado. O promotor Iverson Bueno contou que os livros doados estavam sem uso em uma ala no Teatro dos Náuas e que serão mais úteis no ISE. Ele, que é responsável pelo Conservatório de Música do município, relata que já há uma parceria para a educação musical dos internos.

“Nós temos o papel de fiscalizar, mas também incentivar, e a doação de livros é um exemplo disso. A música também é importante e eles têm talentos no violão e no canto e podemos pensar em um coral”, avalia.

Plantando Sonhos

O diretor do ISE de Cruzeiro do Sul, Angenor Sobrinho, apresentou aos presentes o projeto Plantando Sonhos, que produz alimentos, socialização e aponta um caminho a mais para os internos.

A horta produz oito tipos de hortaliças e frutas, que são plantadas e consumidas pelos socioeducandos. “Aqui eles aprendem técnicas e podem sonhar em ser técnicos ou engenheiros agrônomos”, conclui o diretor.