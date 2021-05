Homem virou delegado no Acre aos 55 anos lança livro nesta quarta-feira

Judson Barros tem uma história singular. É o que se pode chamar de um homem determinado e que resolveu contar sua trajetória ao decidir estudar direito aos 45 anos e fazer concurso para o cargo de Delegado de Polícia Civil depois dos 50 anos, sendo que tomou posse no cargo aos 55 anos no Estado do Acre. Atualmente Judson é Delegado na 1ª Delegacia de Rio Branco, no bairro Sobral.

O livro que tem o título “Depois dos 45 – na prorrogação”, expõe a firmeza com que o autor percorreu a sua senda numa certeza ímpar de que estava na rota certa ao fazer a opção de estudar depois dos 45 anos. Contudo já quero deixar claro que o livro não é um conto, é uma história real de um homem de carne e osso, certamente com uma mente diferenciada. Um nordestino destemido, que nasceu no interior do Maranhão, passou pelo Piauí e atualmente vive no Acre.

Judson Barros logrou êxito em diversos concursos depois dos 45 anos, como analista do Ministério Público do Amapá, analista da Defensoria Pública da União e professor da Universidade Federal do Amapá, onde cursou mestrado em Direito Ambiental e Políticas Públicas.

Depois dos 50 anos resolveu ser Delegado de Polícia e conseguiu aprovação para o cargo no Acre e no Piauí. Mesmo sendo aprovado e passando em todas as etapas, inclusive o teste físico, os estados entraram com ações para impedir a posse sob a alegação de que a idade estava acima da estipulada pelo edital. A posse no Acre só aconteceu por conta de uma decisão judicial.

“É ao mesmo tempo uma história de superação e quebra de paradigmas. Num momento em que a grande maioria das pessoas entende não ser mais possível realizar as aspirações, eu resolvi cursar uma faculdade e reescrever a sua história de vida. O livro mostra como foi esse processo de reconstrução. Importante aspecto do livro é mostrar para os leitores que o tempo e hora quem define é cada pessoa, nos limites de sua consciência. Que a questão da idade não tem qualquer importância. Que a hora de fazer é a hora que se resolve fazer. Ter 50, 60 ou 70 anos é de total irrelevância”, afirma o delegado.

O livro será lançado em uma live que acontece nesta quarta-feira, 12, a partir das 19:30h, com a participação do delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Airton Zouk. A live será transmitida pelo instagram @ailtonzouk

