Governo do Acre e amigos lamentam morte de Amilton Brito por sequelas da Covid-19

Pouco depois da confirmação de que o empresário e servidor público Amilton Batista Brito, de 57 anos, morreu vítima de sequelas da Covid-19 na manhã desta terça-feira, 11, amigos e a responsável pela Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre emitiram pesar pela perda do Brito, que foi um dos maiores produtores de eventos no estado.

Além de assessor, Brito era amigo da secretária Eliane Sinhasique, que lamentou por meio das redes sociais o falecimento do empresário. “Meu coração está doído, tá apertado, tá miudinho… Perdi um amigo, mais que um irmão, um ser humano que me entendia só de olhar. Sabe aquele amigo para quem a gente conta tudo? É nosso confidente? Assim era o Amilton Batista Brito Brito para mim…”, escreveu a gestora.

Sinhasique diz que Brito deixará muitas saudades e “um vazio muito grande nos corações de tantas pessoas que o amavam”. O empresário Leôncio Castro escreveu em nome da Associação de Bares e Promotores de Eventos do Acre. “Nos solidarizamos com os familiares do nosso amigo Amilton Batista Brito pelo seu falecimento precoce. O “Peixe” [como também era chamado pelos amigos] foi um dos maiores promotores de eventos do Acre, e vai deixar um grande legado para nossa classe”, lamentou.