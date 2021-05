Gladson pede a Embaixador que empresas americanas testem eficácia de vacinas no Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas) se reuniu nesta terça-feira (11) em Brasília, na Embaixada dos Estados Unidos da América (EUA-Brasil), com o Embaixador, Todd Chapman, para buscar apoio para o desenvolvimento do Estado do Acre.

Na ocasião, Cameli pediu a doação de vacinas contra a Covid-19 para imunizar a população do estado. O gestor sugeriu, inclusive, que empresas dos Estados Unidos, que já tenham vacinas com uso autorizado pela Anvisa, transformem o Acre em uma iniciativa-piloto de sucesso, imunizando toda a população. “O embaixador vai analisar a proposta. Meu objetivo é conseguir melhorias para o nosso povo! Isso inclui salvar vidas, por meio de vacinas, e ações para desenvolver e gerar emprego e renda para a população”, declarou.

Na reunião, o chefe do executivo destacou os resultados da possibilidade de o Acre realizar convênios para a realização conjunta de programas nas áreas de Segurança, Educação e Meio Ambiente, além de iniciativas de auxílio aos imigrantes venezuelanos.

Cameli presenteou o embaixador com um porta-bloco, feito pela marchetaria, produzido pelo artesão cruzeirense Maqueson Pereira.