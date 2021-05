Cadmiel crítica Rodrigo Damasceno: “deve ter esquecido de tomar seu remédio controlado”

O deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) criticou durante sessão virtual da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 11, a atitude do médico Rodrigo Damasceno, ex-prefeito de Tarauacá, que ao ser anunciado como médico obstetra da cidade de Feijó, desistiu de trabalhar alegando não ter sido comunicado pela Secretaria de Saúde.

O parlamentar tucano enfatizou que na semana passada destacou a chegada do médico obstetra em Feijó, mas o profissional, Rodrigo Damasceno, não teria gostado da postura do deputado. “Para mim não importa. O que desejo é que a população seja atendida”, disse, rechaçando notícias de que o parlamentar estaria querendo fazer política com a indicação de Damasceno, o qual desistiu do trabalho e Feijó continua sem obstetra.

“Não tenho o controle de quem vai ser mandado para Feijó, mas o senhor, doutor Rodrigo, não vê e sai por aí falando besteira”, disse. “O senhor, que deve ter esquecido de tomar seu remédio controlado, não vai ganhar mídia em cima de mim não”.