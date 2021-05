Aleac homenageia profissionais de saúde que se dedicam a salvar vidas na pandemia

Anjos de máscaras. Não tem melhor definição para os profissionais em saúde que estão há mais de um em uma luta diária, muitas vezes cruel e desumana que é a luta para salvar vidas de pacientes com a Covid-19.

Desde abril do ano passado, já morreram 1.596 pessoas. Não há dúvida de que esse número seria muito maior se não fosse a dedicação e o cuidado dos profissionais em saúde.

Entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, são mais de 8 mil anjos de máscaras que se espalham pelas unidades de saúde ajudando a salvar vidas.

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) por conta do dia do profissional de enfermagem, nesta quarta-feira, 12, produziu um VT publicitário onde homenageia não só os enfermeiros, mas toda a classe de profissionais da saúde.

“É o mínimo que podemos fazer. Homenagear os técnicos, auxiliares e enfermeiros neste momento é uma obrigação com esses anjos de máscaras. É claro que não podemos também esquecer dos médicos, que também nos orgulham, mas esses profissionais do trabalho de enfermagem são os que acompanham diariamente a luta dos pacientes pela vida, que nem sempre, infelizmente, tem um final feliz. Se é que podemos dizer que temos algo de bom nessa pandemia foi a comprovação do quanto os nossos técnicos, auxiliares e enfermeiros são comprometidos com a vida de cada paciente”, afirma Nicolau Júnior, presidente da Aleac.