Acre registra 11,2% de aumento no volume de vendas varejistas

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que houve aumento de 11,2% no último mês de março no volume de vendas varejistas no Acre.

“Os auxílios emergenciais destinados pelo governo federal ajudaram e muito no acréscimo das comercializações”. Esta foi a definição do presidente do Sindicato de Comércio de Peças e Acessórios de Veículos do Estado do Acre (Sincopeças/AC), Valdemir Nascimento, quanto ao resultado do volume de vendas do comércio varejista,

De acordo com a pesquisa, a alta foi registrada também na venda do comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças de material de construção. Ainda em fevereiro deste ano, o Acre estava entre os oito estados brasileiros que tiveram queda nas vendas do varejo, com 13% de baixa.

Segundo Nascimento, o apoio do governo federal foi essencial, com ênfase também no apoio fornecido às empresas no que diz respeito à diminuição na jornada de trabalho e ajuda no pagamento dos salários.

“Isto fez com que o mercado se equilibrasse, aquecendo-o. Com a disponibilização deste montante, o dinheiro começa a circular, e ocorrem as compras e vendas no mercado econômico. Caso o Governo [Federal] não tivesse injetado, com certeza teríamos problemas bem maiores”, explicou o presidente.

As expectativas, segundo Valdemir, são melhores até o final do ano. “Com certeza, veremos que a classe empresarial vai voltar a crescer, e teremos bons resultados até dezembro”, enfatizou.

Segundo o IBGE, no acumulado anual, o Acre registrou alta de 2%; já no dos últimos 12 meses, de 5,3%. De fevereiro a março deste ano, na série sazonal, o Estado ficou em segundo lugar entre os cinco com maiores resultados positivos.

Com informações da Fecomércio do Acre.