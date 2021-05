Acre recebe novo lote da Pfizer contendo mais de 3 mil doses

Foto: Kennedy Santos/ac24horas.com

Desembarcou na tarde desta terça-feira, 11, no Aeroporto Internacional de Rio Branco, o 20º lote de vacina contendo 3.510 doses da vacina Pfizer contra a covid-19. Até o momento, o Estado do Acre já recebeu mais de 250 mil doses do imunizante.

No Acre, a Pfizer tem sido usada somente na capital devido às suas especificações de armazenamento. As doses são destinadas a gestantes grávidas e puérperas com comorbidades.

Em Rio Branco, nesta terça, 11, a imunização continua em grávidas e puérperas com comorbidades, pacientes renais crônicos e pessoas com síndrome de Down, além da população com comorbidades a partir dos 45 anos.

Os pontos de vacinação distribuídos na capital acreana são a Urap Cláudia Vitorino – no bairro Taquari; Urap Hidalgo de Lima – no bairro Palheiral; Urap Roney Meireles – Conjunto Adalberto Sena; Urap Eduardo Assmar – bairro Quinze; Policlínica Barral Y Barral – Conjunto Tangará; Urap Vila Ivonete – na Antônio da Rocha Viana, São Francisco e Urap Rosângela Pimentel, no bairro Calafate.