Abertas inscrições para webinar sobre propriedade intelectual

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT/IFAC) e em parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), realiza o webinar “Propriedade Intelectual”. O evento acontece no dia 19 de maio, a partir das 14h, por meio da plataforma Microsoft Teams. As inscrições estão abertas e são gratuitas. Somente os inscritos terão acesso ao evento. O link para acesso será enviado com até 24 horas de antecedência.

Faça aqui a sua inscrição

O webinar tem como objetivo disseminar o conhecimento sobre a importância da propriedade intelectual para toda comunidade acadêmica, como também abordar um pouco mais sobre patentes, marcas, indicações geográficas, além de explicar como o Ifac realiza a gestão destes ativos e como procede quando seu projeto tem um resultado inovador.

Veja abaixo a programação:

14h – Abertura

Reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos

Pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, Jefferson Viana Alves Diniz)

14h30 – Painel 1: O papel da propriedade intelectual nas instituições de ensino e pesquisa

Milene Dantas – chefe do Escritório Regional do INPI -GO, Regiões Norte e Centro-Oeste. É graduada em Direito (UFG), mestre em Direito (UFSC) e especialista em Propriedade Intelectual (Universidade de Alicante – Espanha). Também atua como pesquisadora em Propriedade Industrial do INPI.

15h30 – Painel 2: Apresentação do Programa Nacional de Proteção ao Conhecimento Sensível (PNPC)

Agente Oficial da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

16h30 – Painel 3: Lançamento do edital de Fluxo Contínuo para depósito de ativos de propriedade intelectual do Ifac

Herika Fernanda Montilha Satrapa – diretora do Núcleo de Inovação do Ifac. É graduação em Administração (Uninorte) e mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (UnB).

Venicia Freire da Costa – coordenadora de Propriedade Intelectual e Inovação do Núcleo de Inovação Tecnológica do Ifac. É licenciada em Letras – Língua Portuguesa e especialista em Psicopedagogia.

17h – Encerramento