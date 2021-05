Vice, a cereja do bolo de 2022

A ESCOLHA DO CANDIDATO a vice-governador na chapa do governador Gladson Cameli é a cereja do bolo da eleição de 2022, na qual os seus aliados estão de olho espichado. Não só pelo cargo, mas porque implica em vir a governar o estado nos dois últimos anos de um eventual novo mandato, caso Gladson consiga a reeleição.

Se reelegendo, é natural que venha disputar o Senado em 2026, tendo que para isso se afastar do cargo. Este é o real motivo pelo qual o governador Gladson tem afirmado que não vai mais aceitar imposição, como ocorreu com a escolha do nome do atual vice Major Rocha.

A escolha do nome da sua chapa será estritamente pessoal, sem ingerência política, alguém da sua extrema confiança. Não quer repetir a confusão que se formou após seu rompimento político com o vice-governador Major Rocha, nome que só aceitou em 2018 por muita pressão política de aliados.

Aplica-se o ditado: “gato escaldado, tem medo de água fria”.

O TURCO NÃO É FÁCIL!

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) deu o primeiro passo para o MDB apoiar a ex-esposa Márcia Bittar ao Senado: o deputado federal Flaviano Melo (MDB) saiu do páreo.

MACACO VELHO…

O Flaviano Melo (MDB) avaliou que, é melhor apostar numa provável reeleição, que na aventura do Senado.

POUCO EMPENHO

A TENDÊNCIA natural da deputada federal Jéssica Sales (MDB) é disputar a reeleição, não se nota um empenho político por parte dela para se candidatar ao Senado.

SONHO DE CONSUMO

O SONHO maior do Petecão (PSD) é a deputada federal Jéssica Sales (MDB) de vice na sua chapa ao governo.

TEORIA POLÍTICA

O LEITOR do BLOG, é muito participativo. Comentário pinçado de um deles: “Crica, você ainda vai ver, o Gladson não disputar a reeleição e ficar no governo até o fim”.

NUNCA SE SABE

ATÉ aqui, o governador Gladson falou que vai disputar novo mandato, mas, em política, tudo é mutável.

CENÁRIO DE BOAS OPÇÕES

Jorge Viana (PT), Mailza Gomes (PP), Alan Rick (DEM), Márcia Bittar (sem partido) e Sanderson Moura (PSOL), são os nomes postados até aqui de olho na vaga de senador.

CENÁRIO INTERESSANTE

COM NOMES QUALIFICADOS, abre-se um cenário propício a um bom debate na campanha do Senado.

TAPA E CARA

O MDB exige cargos nas secretarias SEDUR e Agricultura, mas não faz sua parte: tirar seus deputados da CPI. O Gladson Cameli entrou com a cara, e o MDB com o tapa.

COMENTÁRIOS FARTOS

OUÇO muitos comentários de pessoas de diversos setores que detestam o PT, mas que podem votar no Jorge Viana (PT) se ele disputar cargo majoritário em 2022.

ALÉM DOS MUROS VERMELHOS

É O QUE sempre tenho dito neste espaço: o Jorge Viana tem votos além dos limites do muro vermelho do PT.

O QUADRO MAIS PROVÁVEL

O quadro provável para a disputa do governo em 2022 é ter o governador Gladson e o senador Petecão(PSD). O Jorge Viana (PT) só entra no jogo se ver uma brecha.

NÃO ESTÁ ERRADO

O GOVERNADOR Gladson não está errado em procurar saber com quem vai contar na campanha da reeleição.

SEM SENTIDO

NENHUM sentido o grito do guru petista Carioca, ao ser vacinado, mandando o presidente Bolsonaro para PQP. Repetiu o linguajar que o PT tanto condena no Bolsonaro.

PELA TANGENTE

NINGUÉM consegue arrancar nenhuma declaração consistente do senador Sérgio Petecão (PSD) sobre a sua candidatura ao governo, deverá empurrar para 2022.

ESTRATÉGIA POLÍTICA

MAS, tudo faz parte de uma estratégia política de não antecipar o debate, tendo uma pandemia da Covid-19.

VIRANDO ANARQUIA

ESTA briga sobre o pagamento dos terceirizados, num jogo de empurra e empurra entre o Governo, PMRB, e os empresários, só sobra para os mais fracos: os servidores.

BUCHAS DE CANHÃO

CANCELEM os contratos ou paguem o que é legal, não pode mais são pequenos servidores como buchas de canhão.

NÃO TINHA A BALBÚRDIA

NA PMRB, na gestão da Socorro Neri não tinha esta balbúrdia. Isso causa um desgaste ao prefeito Bocalom.

PASSANDO DA HORA

ESTÁ PASSANDO da hora da equipe de assessores do prefeito Tião Bocalom, começar a criar pautas positivas para a sua gestão, ou seu capital eleitoral vai desmoronar.

SUCUPIRA E A PONTE

A INAUGURAÇÃO da Ponte Abunã-Madeira teve cenas patéticas registradas de figuras em fotos, algumas dignas de Sucupira. E, com direito até a fotografia fake news.

OBRA IMPORTANTE

MAS, deixando de lado o pitoresco, é uma obra importante para o estado e o fim de longa espera.

TESTE DE FOGO

A secretária de Educação, Socorro Neri, terá na realidade o primeiro teste de fogo com os professores da rede estadual, que anunciaram uma greve para a quinta-feira.

ARGUMENTO FORTE

OS PROFESSORES da rede estadual se sustentam num argumento forte: não recebem reajuste desde 2017.

CARGOS EM OFERTA

O MDB cobra do governador Gladson há um bom tempo, mas este continua sem vontade, de que converse com o ex-prefeito Vagner Sales para voltar a apoiar o governo.

PROVA DE LEALDADE

O governo exige a saída da deputada Antonia Sales (MDB) da CPI da Educação, antes de iniciar uma conversa.

CONFISSÃO DE FÉ

AO PEDIR A AJUDA do Gladson para atrair o grupo do Vagner Sales, o MDB confessa não ter influência nele.

NOSSO PILATOS

O presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, como Pôncio Pilatos, lavou as mãos ao falar que o MDB é democrático, e não expulsará ninguém devido a CPI.

VALMIR RIBEIRO

O CONSELHEIRO do TCE, Valmir Ribeiro, é o nome defendido pelo senador Márcio Bittar (MDB) para ser o vice na chapa do governador Gladson Cameli em 2022.

DNA

VALMIR RIBEIRO tem DNA do MDB, partido pelo qual já foi deputado estadual, antes de chegar ao posto do TCE.

COBRANÇA ATRASADA

O DEPUTADO federal Léo de Brito (PT) sempre chega atrasado nas festas, ao cobrar a prova do REVALIDA, quando já foi até aberto o edital para as aferições.

NINGUÉM MAIS LUTOU

NA BANCADA federal do estado ninguém lutou mais pelo REVALIDA, que o deputado federal Alan Rick (DEM).

PIRÃO COMIDO, PIRÃO ESQUECIDO

O PT beneficiou com altos cargos nos seus 20 anos no poder, muita gente. Mas não consegue convencer esse pessoal a ser candidato em 2022, para ajudar o partido.

INVESTIDA NOS EX-COMPANHEIROS

O ex-deputado Ney Amorim (PT) tem investido em conversar com ex-companheiros do PT, e trazê-los para se filiar ao PODEMOS, sigla que ele comanda no estado.

FRASE MARCANTE

“É melhor ser dono de uma moeda do que escravo de duas”. (Ditado grego).