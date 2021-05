Sindicato da Educação faz carreata e desabafo: “Estamos pagando para trabalhar”

Nesta segunda-feira (10) mais de 90% das escolas da rede estadual não retomaram o ano letivo em protesto contra o governo do Estado por não atender as pautas da categoria.

Os manifestantes se reuniram no estacionamento da Arena Acreana e fizeram um buzinaço em direção à Casa Civil para cobrar da equipe econômica a retomada das negociações da data-base, emperrada desde o ano passado.



A presidente do Sindicatos dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, declarou que os trabalhadores em Educação (professores e funcionários de escola) estão pagando para trabalhar, porque não receberam nenhum pacote do governo do Estado para ministrar as aulas pelo sistema remoto, implantado desde março do ano passado. “Não retomaremos as aulas, enquanto o governo do Estado não encaminhar, para votação na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nossas reivindicações”, declarou.

A categoria reivindica a reposição das perdas inflacionárias correspondente ao período de 2017/2021, a nova proposta de reestruturação da tabela dos pisos da carreira do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR), pagamento das aulas complementares, remuneração do ensino especial, contratação dos professores efetivos do cadastro de reserva e a correção da gratificação dos gestores de escola.