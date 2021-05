Polícia realizou oito abordagens a pessoas sem máscara durante o fim de semana

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Ao menos oito abordagens a pessoas que circulavam sem máscara no Acre foram realizadas no último fim de semana pelas forças de segurança.

A ação, que obedece decreto governamental acerca dos cuidados sanitários nesta pandemia, tenta ampliar a prevenção à Covid-19 no Estado.

De 154 procedimentos registrados pela polícia entre os dias 7 e 9 de maio, três deles o foram para autuações a pessoas e quatro a estabelecimentos comerciais. 110 abordagens diversas foram efetivadas.

Entre tantos outros, o trabalho tem contribuído no enfrentamento ao novo coronavírus com redução de casos, internações e óbitos no Acre.