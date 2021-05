Movimento Liberal nega candidatura de Márcio Bittar ao governo em 2022

Em nota publicada nas redes sociais na noite desta segunda-feira (10), o Instituto Liberal do Acre (ILAC), negou a possibilidade do lançamento do nome do senador Márcio Bittar (MDB) ao governo do Estado nas eleições de 2022.

De acordo com o movimento, o nome do senador é defendido por apenas uma pessoa do grupo, e o nome oficial a ser lançado deverá ser decidido em Colegiado e em alinhamento com o projeto nacional do Instituto.

Em contrapartida, o movimento fez questão de enaltecer o trabalho do senador no Congresso Nacional. “Nos sentimos representados no Senado da República, no momento oportuno, e demais lideranças alinhadas com o projeto nacional, apontará o caminho a ser trilhado politicamente”, encerrou a nota.