Mailza Gomes manifesta apoio aos profissionais de enfermagem

Parlamentar se reuniu com o Conselho Regional de Enfermagem (Coren/AC) e destacou seu apoio ao projeto de Lei PL 2564/2020, que estabelece a redução da jornada de trabalho e o piso salarial dos profissionais de enfermagem

Na semana que se comemora o Dia Internacional da Enfermagem – 12 de maio – a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) esteve em reunião na manhã desta segunda-feira, 9, com representantes do Conselho Regional de Enfermagem (Coren/Acre) e destacou seu apoio ao pedido de aprovação do Projeto de Lei 2564/2020 – em tramitação no Senado – que visa criar o Piso Salarial Nacional para a Enfermagem e redução da jornada de trabalho para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras da rede pública e privada.

“Sou favorável a um piso para a categoria que confira remuneração adequada aos mais de 2,4 milhões profissionais de enfermagem no Brasil e aos mais de 10 mil acreanos, dentro de condições dos limites orçamentários de estados e municípios. Esses profissionais precisam de total valorização e podem contar com meu compromisso e apoio”, disse Mailza.

A parlamentar destacou ainda que esses profissionais que estão na linha de frente de combate ao Covid-19 são submetidos a uma grande sobrecarga de trabalho – potencializada na pandemia – precisam de uma remuneração justa e apropriada.

Estiveram presentes o presidente do conselho, enfermeiro João Batista, a presidente do Sindicatos dos Enfermeiros do Estado do Acre, Iunaira Gomes, a presidente dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Rosa Nogueira, vereadores Samir Bestene (Progressistas-AC) e Adailton Cruz (PSB-AC), presidente Sindicato dos Trabalhadores Em Saúde do Estado do Acre (Sintesac).