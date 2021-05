Inscrição para selecionados nas bolsas remanescentes do Prouni começa hoje (10)

Começa nesta segunda-feira (10) o prazo de comprovação das informações fornecidas no ato da inscrição para bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Os candidatos terão até o dia 13 de maio para entregar a documentação necessária à instituição de ensino superior em que foi selecionado.

A documentação comprobatória exigida está prevista no edital do ProUni e deve ser apresentada pelo candidato e membros do grupo familiar, quando for o caso, nesta fase de comprovação de informações. É importante ressaltar que é vedado ao coordenador do ProUni pedir a autenticação em cartório das cópias dos documentos, que devem ter a autenticidade atestada por meio da apresentação das vias originais no momento de aferição das informações prestadas pelo candidato.

Além disso, é facultado ao coordenador do Prouni na instituição solicitar outros documentos eventualmente julgados necessários à comprovação das informações prestadas pelo candidato, referentes ao próprio candidato ou a membros do grupo familiar.

Como comprovante de identificação do candidato e dos membros da família, o coordenador do Prouni deve pedir somente um dos seguintes documentos, salvo em caso de dúvida:

Carteira de Identidade fornecida por órgãos de segurança pública das unidades da Federação; Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, no prazo de validade; Carteira funcional emitida por repartição pública ou por órgãos de classe de profissionais liberais, com fé pública reconhecida por decreto; Identidade militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para membros ou dependentes; Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), quando for o caso; Passaporte emitido no Brasil; Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS).